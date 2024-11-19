鴻海取得高捷Y15聯開案最優申請人資格 將投資159億元打造南台灣總部

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-19 15:43

‌



鴻海 (2317-TW) 今 (19) 日宣布，取得高雄捷運黃線 Y15 站聯開案最優申請人資格，未來將打造 45 層商業辦公大樓以及 32 層住商複合式大樓，鴻海南台灣的旗艦總部也將進駐，此次開發案總投資金額 159 億元，則創高雄聯開案的新紀錄。

而這也是鴻海繼台北三創生活園區之後，另一個在台灣的指標性開發案。鴻海表示，將以延續在地海洋文化，建造世界級地標為目標，預料在開發案順利推展之後，商業辦公大樓及住商複合式大樓將有望帶動周邊產業發展，創造更高的產業價值。

‌



捷運黃線 Y15 站聯開案，開發用地面積 3433 坪，未來將規劃為辦公、住宅與零售商業複合式空間，預計開發總樓地板面積約 5.2 萬坪，整體開發案以 1 幢 2 棟為主，預計興建地下 5 層，地上 45 層商業辦公大樓及地上 32 層住商複合式大樓。

鴻海發言人暨副總經理巫俊毅表示，隨著集團在高雄的據點跟規模不斷擴大，為了因應人才、營運的需求，希望利用這次的土地開發機會，打造鴻海在南台灣的旗艦總部，串連現有的營運生產據點，幫高雄的產業轉型。

目前鴻海的高雄據點來看，高雄軟體研發中心在駁二七號倉庫去年底正式啟用；今年 4 月橋頭科學園區的電動巴士廠正式動土、6 月宣布將在高雄打造大規模的 AI 先進算力中心，和發產業園區的電池中心，則預計年底開始運轉，明年第一季開始供貨。