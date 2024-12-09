營收速報 - 富喬(1815)11月營收4.27億元年增率高達80.18％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 14:15
今年1-11月累計營收為37.76億元，累計年增率26.01%。
最新價為28.35元，近5日股價上漲3.17%，相關電子零組件類指數上漲3.74%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4190 張
- 外資買賣超：-5119 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+929 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4.27億
|80%
|10%
|24/10
|3.89億
|45%
|-3%
|24/9
|3.99億
|40%
|4%
|24/8
|3.84億
|58%
|15%
|24/7
|3.34億
|35%
|-12%
|24/6
|3.82億
|57%
|1%
富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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