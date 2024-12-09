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鉅亨速報

營收速報 - 富喬(1815)11月營收4.27億元年增率高達80.18％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 14:15


富喬(1815-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣4.27億元，年增率80.18%，月增率9.95%。

今年1-11月累計營收為37.76億元，累計年增率26.01%。

最新價為28.35元，近5日股價上漲3.17%，相關電子零組件類指數上漲3.74%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4190 張
  • 外資買賣超：-5119 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+929 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 4.27億 80% 10%
24/10 3.89億 45% -3%
24/9 3.99億 40% 4%
24/8 3.84億 58% 15%
24/7 3.34億 35% -12%
24/6 3.82億 57% 1%

富喬(1815-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。電子級玻璃纖維。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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