想年後跳槽？2023年上市公司非主管職年均123.2萬 這產業174.5萬奪冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-09 10:32

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證交所日前公布全台上市公司 2023 年度非擔任主管職務全時員工薪資資訊，揭露內容包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數等，全台上市公司員工年度平均薪資則是 123.2 萬元，而半導體業則以 174.5 萬元，成為年度平均薪資最佳產業，在前 10 名公司中也有多達 7 家進榜，傲視其他產業。

就有網友發文詢問「工程師真的賺很多嗎？但一般工程師薪資大概 4 萬多，只是好奇問問」。此文一出引起網友熱烈討論接力回應。

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「看你工程師的定義，台電員工也是工程師，IC 設計產業員工也是工程師但兩個薪水天差地遠」、「工程師上下限差距很大，70% 都是 4 萬左右而已」、「一大堆工廠都有工程師，但是基本上都是傳產製造業」、「年資三年以上的，好像很少聽說年薪 150 萬以下的」、「沒有年薪 150 萬不要稱工程師」、「看產業、看職位、看年資，應該年薪 30 萬到 600 萬都有吧」！

1111 人力銀行發言人曾仲葳表示，根據證交所的資料顯示，半導體業年度均薪高達 174.5 萬，名列 2023 年度所有產業之冠，上班族想投入科技業的原因主要有優渥的薪資待遇、員工福利完備、產業前景看好、年終分紅很可觀以及升遷制度健全，其中受惠於 AI 技術的崛起，相關職缺是近年成長最快速的職缺類型，在求職端的熱度穩定上升，是上班族近三年關注度最高的領域。