​​​​​​​不等年終了！9成3上班族想跳槽 企業年前徵才開出平均月薪首破40K

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 13:06

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資方缺工！勞方缺錢！年前轉職潮啟動！Yes123 求職網進行「歲末跳槽意願與企業徵才調查」，結果今天 (29 日) 正式出爐。調查顯示，有高達九成三 (93.4%) 的上班族指出，「會考慮」在蛇年農曆年前換工作，比例不但多過去年的 92.8%，更續創 12 年新高。有九成六企業要徵才，同時企業開出的「平均月薪」條件，今年更首度突破四萬塊，達到 40,622 元，近 41000 元。

在考慮換工作的上班族中，其中甚至合計有七成一 (70.8%) 透露，早就「付諸行動」，開始投遞履歷，正式尋找新工作：其中包含 46.6% 屬於「已經開始尋找，但尚未有面試機會」，以及 24.2% 屬於「已經開始尋找，且已有面試機會」。

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既然多數人計畫跳槽的理由，都是不滿薪資狀況，那麼對「新東家」月薪的期望，又是如何呢？此次調查顯示，年前轉職者平均希望，能比原來工作加薪 8,053 元！

假如「老東家」真的想慰留勞工，又得付出多少「代價」呢？調查也發現，目前的公司在月薪上，平均需加碼 10,148 元，等於比前者多 2,095 元，約高出 26%。

調查顯示，合計有高達 96% 的企業表示，在蛇年農曆年前「有徵才計畫」，高於去年的 93.7%，以及前年的 92.7%，是 12 年以來新高。其中又分成：60.9% 屬於「單純填補員工離職後的空缺」；其餘 35.1% 才算是要「擴編」。 平均來看，預計會釋出 13 個工作機會，多於去年的 10.9 個；另外還有七成四 (74.2%) 的資方透露，在年前徵才計畫當中，可以接受求職者最晚「年後上班」。

同時企業開出的「平均月薪」條件，繼 2015 年突破三萬元大關後，今年更首度突破四萬塊，達到 40,622 元，比起去年的 39,115 元，增加 1,507 元，漲幅為 3.9%，並續創十二年新高。

yes123 求職網發言人楊宗斌建議，假如任職企業在過去幾年，「很少或者不發」年終獎金，其實過年前考慮轉職，並且開始投遞履歷，非但沒有什麼損失，時機也很好，畢竟此時應徵面試，競爭對手絕對比年後轉職潮時少很多。