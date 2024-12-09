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鉅亨速報

營收速報 - 保瑞(6472)11月營收16.83億元年增率高達49.39％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 09:15


保瑞(6472-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣16.83億元，年增率49.39%，月增率-19.45%。

今年1-11月累計營收為172.72億元，累計年增率30.4%。

最新價為782元，近5日股價下跌-4.3%，相關生技醫療下跌-1.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-368 張
  • 外資買賣超：-396 張
  • 投信買賣超：+160 張
  • 自營商買賣超：-132 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 16.83億 49% -19%
24/10 20.89億 86% 3%
24/9 20.24億 99% 8%
24/8 18.70億 89% 9%
24/7 17.21億 61% 1%
24/6 16.97億 48% 1%

保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收保瑞

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