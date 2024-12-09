營收速報 - 保瑞(6472)11月營收16.83億元年增率高達49.39％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 09:15
今年1-11月累計營收為172.72億元，累計年增率30.4%。
最新價為782元，近5日股價下跌-4.3%，相關生技醫療下跌-1.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-368 張
- 外資買賣超：-396 張
- 投信買賣超：+160 張
- 自營商買賣超：-132 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|16.83億
|49%
|-19%
|24/10
|20.89億
|86%
|3%
|24/9
|20.24億
|99%
|8%
|24/8
|18.70億
|89%
|9%
|24/7
|17.21億
|61%
|1%
|24/6
|16.97億
|48%
|1%
保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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