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營收速報 - 寬魚國際(6101)11月營收7,852萬元年增率高達322.72％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 09:15


寬魚國際(6101-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7,852萬元，年增率322.72%，月增率-8.7%。

今年1-11月累計營收為6.46億元，累計年增率15.68%。

最新價為38.8元，近5日股價下跌-1.42%，相關文化創意產業指數上漲3.52%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-104 張
  • 外資買賣超：-82 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 7,852萬 323% -9%
24/10 8,600萬 206% 6290%
24/9 135萬 -98% -92%
24/8 1,687萬 -18% 125%
24/7 749萬 -91% -91%
24/6 8,780萬 199% 54%

寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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