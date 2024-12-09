營收速報 - 寬魚國際(6101)11月營收7,852萬元年增率高達322.72％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 09:15
今年1-11月累計營收為6.46億元，累計年增率15.68%。
最新價為38.8元，近5日股價下跌-1.42%，相關文化創意產業指數上漲3.52%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-104 張
- 外資買賣超：-82 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|7,852萬
|323%
|-9%
|24/10
|8,600萬
|206%
|6290%
|24/9
|135萬
|-98%
|-92%
|24/8
|1,687萬
|-18%
|125%
|24/7
|749萬
|-91%
|-91%
|24/6
|8,780萬
|199%
|54%
寬魚國際(6101-TW) 所屬產業為文化創意業，主要業務為從事影視節目之製作、發行及投資等文創產業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 物聯智慧前三季突破去年全年營收 通過私募將引進策略夥伴
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調降至115元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.78元，預估目標價為99元
- 從經濟數據、籌碼面、技術面 顯示台股買什麼穩定又可以賺!!
上一篇
下一篇