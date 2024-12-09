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鉅亨速報

營收速報 - 燁興(2007)11月營收5.21億元年增率高達32.27％

鉅亨網新聞中心 2024-12-09 09:15


燁興(2007-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5.21億元，年增率32.27%，月增率-16.73%。

今年1-11月累計營收為63.89億元，累計年增率38.24%。

最新價為9.99元，近5日股價下跌-0.5%，相關鋼鐵工業下跌-0.51%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+34 張
  • 外資買賣超：+48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-14 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 5.21億 32% -17%
24/10 6.25億 45% -1%
24/9 6.29億 65% -9%
24/8 6.94億 74% 13%
24/7 6.13億 97% 1%
24/6 6.06億 63% -7%

燁興(2007-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為線材。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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