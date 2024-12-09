營收速報 - 燁興(2007)11月營收5.21億元年增率高達32.27％
鉅亨網新聞中心 2024-12-09 09:15
今年1-11月累計營收為63.89億元，累計年增率38.24%。
最新價為9.99元，近5日股價下跌-0.5%，相關鋼鐵工業下跌-0.51%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+34 張
- 外資買賣超：+48 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|5.21億
|32%
|-17%
|24/10
|6.25億
|45%
|-1%
|24/9
|6.29億
|65%
|-9%
|24/8
|6.94億
|74%
|13%
|24/7
|6.13億
|97%
|1%
|24/6
|6.06億
|63%
|-7%
燁興(2007-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為線材。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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