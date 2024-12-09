需求前景不佳 沙國調降明年1月亞洲油價

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-09 09:39

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沙國石油巨擘沙特阿美宣布，下調明年 1 月銷往亞洲石油的價格，幅度高於預期，同時也調降對西北歐和地中海地區的油價，但對北美地區的售價則保持不變，顯見石油市場依舊疲弱。

沙特阿美銷往亞洲的阿拉伯輕原油官方售價下調 80 美分 / 桶，較阿曼 / 杜拜均價溢價 0.9 美元 / 桶。

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此外，明年 1 月阿拉伯特輕原油和超輕原油的官方售價也分別下調 60 美分 / 桶、70 美分 / 桶，而阿拉伯中質原油和重質原油的官方售價則下調了 70 美分 / 桶。

國際油價今年以來持續走低，主因是市場擔憂需求成長疲弱，特別是中國的需求低迷，可能導致明年全球市場出現供應過剩。布蘭特原油目前每桶僅略高於 71 美元。

OPEC + 已同意將原定於明年 1 月開始的增產計畫再延後三個月，這也是 OPEC + 成員國第三次延後逐步解除自願減產措施的時間點。與先前一樣，OPEC 強調，根據明年市場情況，計畫中的「增產」可能會被暫停或撤銷。

國際能源總署先前表示，受需求低迷和非 OPEC 國家產量上升的推動，明年石油市場可能會出現每天 100 萬桶的原油過剩。

OPEC 也在 11 月石油市場報告中下調了 2024 年和 2025 年全球石油需求成長預期，這也是 OPEC 連續四次下調今明兩年的需求預期。

展望未來油價走勢，美銀美林指出，全球貿易緊張局勢可能會削弱 2025 年上半年的工業活動，並損害對石油和工業金屬等大多數週期性大宗商品的需求，預計全年布蘭特原油均價為 65 美元 / 桶，WTI 均價為 61 美元 / 桶。