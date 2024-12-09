川普表態：不打算換掉Fed主席鮑爾 絕對會考慮退出北約

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-12-09 11:48

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美國準總統川普周日（8 日）詳細介紹了上任後準備採取的行動，這些內容是他上周五錄製《NBC》節目《與新聞對話》所說的，這是他自 11 月打贏美國總統大選以來首次接受電視採訪。

1、川普不打算換掉 Fed 主席

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在周日發布的採訪文字紀錄中，川普回應了關於聯準會（Fed）主席鮑爾拒絕在要求下辭職的問題。儘管鮑爾是川普任命，但在川普第一任期內，Fed 多次升息，川普曾試圖將其解職。

川普表示，他在返回白宮後，不打算換掉鮑爾。

川普說：「我想如果我讓他辭職，他會辭職，但如果我只是問他，他可能不會辭職」。

鮑爾在大選後的幾天內明確表示，他準備捍衛 Fed 免受政治壓力。他告訴記者，即使川普要求他辭職，他也不會讓位，並堅持認為新任總統無權解雇他或其他央行官員。

2、川普將赦免國會騷亂被告

川普表示，他將在就職白宮的「第一天」行使權力，赦免參與 2021 年 1 月 6 日國會大廈襲擊事件的暴亂者。

他表示：「我會非常迅速地採取行動，審查所有情況。我們將逐案審視。」

上述言論是在總統拜登決定赦免兒子韓特之後發表。拜登的這一決定，推翻了他承諾不動用行政權力幫助長子的立場。

3、關稅

川普表示，他會兌現競選承諾，對美國最大貿易夥伴的進口商品徵收關稅。在一個值得注意的時刻，當主持人問他是否能夠「保證美國家庭不會因此支付更多費用」時，他承認了不確定性。

川普說：「我不能保證任何事情，我甚至不能保證明天。」

4、烏克蘭戰爭

川普表示，他正在積極嘗試結束烏克蘭戰爭，「如果我能做到的話」。

他說，烏克蘭「可能」不會再從美國獲得這麼多的軍事援助。

此外，川普未承諾繼續保持美國在北約（NATO）的地位，除非「他們付得起賬單」。