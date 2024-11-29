鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦金(2881-TW)EPS預估上修至9.61元，預估目標價為98元
鉅亨網新聞中心 2024-11-29 16:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對富邦金(2881-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.56元上修至9.61元，其中最高估值10.47元，最低估值8.53元，預估目標價為98元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.47(10.47)
|9.99
|9.29
|最低值
|8.53(8.53)
|6.03
|7.37
|平均值
|9.66(9.65)
|8.29
|8.45
|中位數
|9.61(9.56)
|8.35
|8.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|359,891,000
|408,397,000
|441,069,000
|最低值
|244,853,000
|234,702,000
|264,762,130
|平均值
|287,632,870
|307,590,570
|316,893,800
|中位數
|280,966,900
|308,769,430
|278,570,370
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.8
|3.54
|12.49
|8.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|167,798,693
|259,458,299
|485,832,177
|476,506,085
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2881/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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