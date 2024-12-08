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融程電國防業務可望翻倍 明年獲利再戰新高

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-08 16:01

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融程電董事長呂谷清。(鉅亨網資料照)

工業電腦廠融程電 (3416-TW) 表示，從整體產業趨勢來看，以 AI+ROBOTICS 為主的商業模式和相關應用正為公司開啟另一波的旁大商機，國防業務營收可望倍增，預期明年獲利將再創高峰。

融程電公告 11 月營收 2.62 億元，雖然月減 15.5%，但年增 36.6%，創歷史同期新高；累計前 11 月營收 27.95 億元，年增 17.9%，創歷史同期新高，並超越去年全年。


融程電表示，因應機器人相關產業的興起，提供客戶在各式場景中都能即學即用並快速落地的方案，例如 Robotic controller 即廣泛應用於控制機器人和自動化設備領域。

其中，地面控制站 (GCS) 可實現對機器人、無人機 (UAV) 或無人機的遠端監控、操作和控制，即時提供有關無人機飛行參數、有效載荷數據和任務目標的廣泛資訊。

融程電表示，公司在地面控制站相關的技術和產品完整性也齊全，預期未來會扮演重要的營收和獲利角色。根據市場調研機構預估，地面控制站市場到 2030 年，年複合成長率 (CAGR) 達 12.4%。

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