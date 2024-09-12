融程電今年營運將創高 美系客戶訂單翻倍明年業績再向上

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-12 20:45

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工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (12) 日召開法說，董事長呂谷清表示，今年營收獲利可望創高，明年受惠美系客戶訂單可望翻倍，加上無人機地面控站新應用，都將帶動營運再向上。

呂谷清表示，觀察目前產業現況來看，汽車產業、倉儲物流、醫療保健及國防產業訂單動能持續強勁；其中，美系倉儲物流大客戶今年下單力道增加，預計全年出貨金額可望超越千萬美元。

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呂谷清進一步指出，目前美系客戶還有 4 款產品持續出貨，加上明年也有新專案開始出貨，整體量會提升，營收貢獻將較今年倍增，毛利率雖然會稍微下滑，但對整體獲利仍有顯著挹注。

此外，新的無人機地面控站 (GCS) 應用即將到來，融程電國防軍工領域明年也將迎來高成長，加上企業行動化的趨勢 / 數位轉型加速、市占率不斷提升，公司目標 2024 年至 2026 年，每年營收皆維持穩定成長。