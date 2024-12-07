小資股民伺機布局台股 11月定期定額151億元改寫單月次高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-07 11:10
台股 11 月行情虎頭蛇尾，月線翻黑下跌 557 點或 2.44%，但也吸引小資股民伺機進場布局，根據證交所統計，11 月證券商承作定期定額投資金額達 151.56 億元，月增 2.65 億元或 1.78%，創下史上單月次高紀錄，顯見越來越多投資人開始習慣透過定期定額理財，也較不易受市場劇烈波動影響心情。
根據統計，定期定額投資金額單月新高落在今年 7 月 157.92 億元，11 月為 151.56 億元，則改寫歷史次高紀錄，今年下半年以來，每月定期定額金額都維持在 145 億元以上的高檔。
11 月集中市場成交量週轉率為 9.53%，較 10 月的 8.06% 顯著上升；11 月當沖成交值占比為 37.19%，平均每日當沖戶數為 11 萬 7275 戶，均較 10 月的 35.86%、11 萬 3657 戶成長。
11 月歷經美國總統大選，儘管選後不確定因素消除、聯準會預防性降息 1 碼，但台股表現未如預期，反而呈現上沖下洗，國際股市同樣走勢震盪。11 月 ETF 成交值占比明顯下滑，由 10 月的 9.07% 降至 7.71%。
據統計，11 月自然人成交值比重為 52.03%，較 10 月自比重 53.45% 下滑，11 月外資成交值比重 35.84%，較 10 月比重 35.17% 上升。11 月有交易戶數則為 374 萬 7691 戶，較 10 月大增 13 萬 9585 人。
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