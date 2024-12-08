庫存去化、WiFi7放量、美印基建三重利多 網通台廠明年營運升溫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-08 09:10

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受歐美市場庫存壓力影響，國內多數網通廠今年前三季營運表現低於去年同期，但隨著下游庫存已逐漸回到健康水位，加上 WiFi-7 產品放量及美印基建需求等三重利多，中磊、啓碁、合勤控、神準等台廠有望受惠。

海外基建政策成網通重要行情，美印市場成重要主力，其中美國方面，市場預期明年新任總統上任後，將持續積極推動美國網通基礎建設，且在乾淨網路政策延續下，台廠有望迎轉單；另外，隨著網通設備在下游市場庫存去化，以及各大廠為了符合消費者對高速網路的需求，紛紛推出 WiFi-7 為標配的終端產品，三重利多下，台灣網通廠可望受惠。

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啟碁 (6285-TW) 在北美市場占比 7 成，日前表示，庫存去化已帶動第四季營收提高，預估明年三大產品線中車用、企業網通和家庭連網則穩定增長，整體營收目標上看 1,150 至 1,200 億元，將再度挑戰歷史新高。

中磊 (5388-TW) 部分，同樣以北美市場作為營運主力，為強化在地服務，已在美東及美西設立營運據點，在物聯網應用方面，已是北美網路攝影機市場出貨量最大供應商；中磊日前表示， WiFi 7 產品將於明年放量，目前研發部門也開始規劃 WiFi 8 技術。