軟板上游達邁受惠需求復甦 自結1-7月EPS 1.44元

軟板上游聚醯亞胺薄膜 (Polyimide Film，PI) 供應商達邁 (3645-TW)，今 (19) 日公布最新獲利資訊，2024 年 7 月營收 2.19 億元，年增 34%，自結稅後純益 4100 萬元，年增 95%，每股純益 0.31 元。加計上半年財報獲利數，每股純益爲 1.44 元，也較去年同期的虧損有亮麗表現。