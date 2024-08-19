軟板上游達邁受惠需求復甦 自結1-7月EPS 1.44元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-19 18:02
軟板上游聚醯亞胺薄膜 (Polyimide Film，PI) 供應商達邁 (3645-TW)，今 (19) 日公布最新獲利資訊，2024 年 7 月營收 2.19 億元，年增 34%，自結稅後純益 4100 萬元，年增 95%，每股純益 0.31 元。加計上半年財報獲利數，每股純益爲 1.44 元，也較去年同期的虧損有亮麗表現。
達邁 2024 年第二季稅後純益 1.2 億元，季增 3.13 倍，較去年同期轉盈，單季每股稅後純益 0.91 元，寫下近季以來新高紀錄，累計達邁 2024 年 1-6 月營收 10.55 億元，稅後純益 1.49 億元，較 2023 年同期轉盈，每股純益 1.13 元。
達邁 2024 年 7 月自結稅後純益 4100 萬元，年增 95%，每股純益 0.31 元，累計 1-7 月稅後純益 1.9 億元，每股純益 1.44 元，達邁主要受惠於市場軟板需求的復甦及開發汽車應用的提升。
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