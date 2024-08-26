〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-26 10:12

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軟板進入需求旺季，包括台虹 (8039-TW)、旭軟 (3390-TW) 在法人力挺之下，今 (26) 日同步放量上漲，其中台虹並再度攻上漲停價的 68.4 元，成交量放大到 2 萬張。由鉅祥 (2476-TW) 持股達 14.42% 的軟板廠旭軟積極切入包括多層板及醫療及車用多元利基產品成效佳，且對 AI PC 應用的 HDI 多層超薄鏡頭模組板已量產出貨。

旭軟下半年業績獲看旺，且 2024 年上半年稅後純益 7986 萬元，已超越 2023 年全年，每股純益達 1.16 元。下半年業績獲看旺，外資連續 8 個交易日買超，且買超張達 2685 張，而台虹台虹股價 8 月 23 日獲近 4 個月來投信首度買超，並站上所有均線，在軟板需求在第三季進入高峰同時，股價今天在量能挺升之下，將進一步挑戰 67.2 元前波高點。

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就旭軟 2024 年的上半年每股純益 1.16 元而言，僅次於圓裕 (6835-TW) 的上半年每股純益 1.94 元，台郡 (6269-TW) 上半年每股純益只有 0.3 元，其餘如嘉聯益 (6153-TW)、同泰 (3321-TW) 在 2024 年上半年都處於虧損的營運。

同時，在市場需求大幅走高同時，旭軟 2024 年 7 月營收 9379 萬元，創 23 個月來新高，月增 18.59%，年增 64.23%，1-7 月營收 5.16 億元，年增 22.67%。

旭軟在多層板製程的技術能力已具備高頻、高速及低訊號耗損的製程能力，在此一 HDI 製程高達 6 層板的超薄鏡頭模組應用中，符合目前 NB 最新的窄邊框設計需求，主要供應給 CCM 廠，而據了解，終端應用客戶則來自 NB 品牌大廠將以 AI PC 概念訴求搶市的今年機款。

旭軟 2024 年第二季營收爲 2.43 億元，毛利率 23.67% 季增 8.34 個百分點，年增 7.29 個百分點，稅後純益 4351 萬元，季增 19.69%，年增 64.33%，每股純益 0.63 元