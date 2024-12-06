ESG有加分！ 衛福部擬將「永續發展」列醫院評鑑 26家部醫今簽永續倡議書

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 13:20

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衛福部今 (6) 日召開「跨域齊心．部醫永續」記者會，由衛福部部長邱泰源帶領 26 家部立醫院攜手產官學研共同簽署「永續倡議書」，並邀請世界醫師會會長、世界醫師會理事會主席及秘書長等 3 位國際級外賓一起見證這場盛會，由部醫永續推展中心，整合推動部醫的四大永續工作。衛福部已研議將「永續發展」納入醫院評鑑，目前已與經濟部及環境部共同合作推動醫療院所綠色節能淨零碳排輔導計畫。

此次共同簽署及見證的國內機關 (構) 包含 TAISE 台灣永續能源研究基金會、衛福部所屬 26 家醫院，衛福部、醫福會、環境部，陽明交通大學、中原大學、清華大學、雲林科技大學、成功大學及財團法人工業技術研究院，是一場產官學研的跨域合作，更有意義的是來拜會邱泰源的世界醫師會領袖團亦共同見證，將台灣醫療發展的努力呈現到國際舞台。

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邱泰源表示，為積極推動永續發展，衛福部已研議將「永續發展」納入醫院評鑑，目前部醫體系內已與經濟部及環境部共同合作推動醫療院所綠色節能淨零碳排輔導計畫，陸續協助醫院進行碳盤查、培育碳盤查種子人員。