〈醫療科技展〉佳世達攜手工研院 發表AI數位醫療創新創新產品

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-06 20:32

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工研院攜手佳世達 (2352-TW)，共同開發兩大創新性產品 AI 手術報告 (AI-Powered Surgical Reporting) 與 AI 超音波整合平台 (AI ultrasound platform)，展現 AI 數位醫療創新應用。

佳世達董事長陳其宏指出，人工智慧 (AI) 結合醫療已是產業重要的發展趨勢，佳世達積極布局 AI 智慧醫療，透過 AI 應用改善醫病關係，減少繁瑣行政流程，減輕醫護工作量，提升醫療服務競爭力。

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工研院副總暨生醫與醫材研究所所長莊曜宇表示，今年 6 月工研院與佳世達攜手推動智慧醫療，目前已有第一階段的初步成果，雙方將持續善用彼此優勢，強強聯手，從產業需求研發出更多 AI 智慧醫療應用。

此次雙方合作的兩款先進產品中，AI 手術報告運用 AI 語音辨識模型與大型語言模型 (large language model；LLM)，有助加快手術報告生成速度、AI 超音波整合平台運用深度學習模型來分析超音波影像，提升診斷速度與準確性。