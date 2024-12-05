〈醫療科技展〉佳世達楊宏培：醫療艦隊逐步壯大 看好明年300億業績達標

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-05 17:43

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明基佳世達 (2352-TW) 集團今 (5) 日參與台灣醫療科技展，佳世達醫療事業群總經理楊宏培指出，目前明基佳世達的醫療艦隊共有 20 家，平均毛利率都在 30% 以上，明年每個產品線都會成長，認為明年 300 億元的目標可以達成，甚至優於預期。

楊宏培表示，醫療業務占集團比重 12 至 13%，毛利率也是四大事業群中最高，醫療事業平均毛利率約 30 至 33%，藥局毛利率也是落在這個水準區間，不過虹韻助聽器的毛利率達 80%。

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如果以海外市場來看，中國營收比重最高，其次是東南亞市場。楊宏培提到，海外市場主要聚焦醫材產品，其中，中國市場明年成長率最大，尤其以血液透析成長性最高。

明基佳世達集團在醫療科技展中，集結 24 家夥伴公司，展示智慧醫療、血液透析、醫療設備耗材、醫療服務四大主題，並聚焦六大 AI 智慧醫療應用，從手術、臨床到藥局通路全方位導入 AI 應用，透過高校數據分析與精準診斷技術，進一步提升效率。