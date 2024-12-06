定穎11月營收16.23億元創新高 前11月營收超越去年全年

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定穎在 HDI 板產能增加後，加上包括汽車板及 AI 加速卡等訂單的接單順利，加上泰國新廠提前進入量產，法人則看好定穎在下半年泰國廠達 50 萬呎新產能的加入及中國大陸黃石二廠 15 萬呎 HDI 製程的全面開出，將展現營收的高度爆發力。