定穎前3季稅後純益8.8億元年增17.18% EPS爲3.17元
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-27 19:56
PCB 廠定穎 (3715-TW) 今 (27) 日召開董事會並通過 2024 年最新財報，2024 年第三季定穎稅後純益 2.57 億元，年減 38.61%，2024 年前三季稅後純益 8.8 億元，年增 17.18% 每股賺 3.17 元；定穎泰國廠完成建廠並進入逐步量產中，將在明 (28) 日召開法人說明會。
PCB 廠定穎 2024 年第三季營收 47.48 億元，毛利率 23.83%，季減 3.4 個百分點，年減 3 個百分點，第三季定穎稅後純益 2.57 億元，季減 24.33%，年減 38.61%，單季每股純益爲 0.93 元。
定穎公布 2024 年前三季營收 131.47 億元，毛利率 24.63%，年增 2.2 個百分點，2024 年前三季稅後純益 8.8 億元，年增 17.18% 每股賺 3.17 元。
定穎在 HDI 板產能增加後，加上包括汽車板及 AI 加速卡等訂單的接單順利，加上泰國新廠提前進入量產，法人則看好定穎在下半年泰國廠達 50 萬呎新產能的加入及中國大陸黃石二廠 15 萬呎 HDI 製程的全面開出，將展現營收的高度爆發力。
對於今年新產品，定穎先前表示，陸續有美 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量，公司持續往高層數、高階 HDI 及高頻高速產品發展。
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