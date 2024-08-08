定穎泰國廠50萬呎新產能逐步開出 樂觀看下半年營運成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-08 19:19

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汽車板廠定穎 (3715-TW) 在 HDI 板產能增加後，加上包括汽車板及 AI 加速卡等訂單的接單順利，加上泰國新廠提前進入量產，定穎在今 (8) 日在法說會中對 2024 年下半年營運展望趨於樂觀，表示將優於上半年，單就第三季來看，定穎認為營收將較第二季成長高個位數百分點。

定穎已公布 2024 年 7 月營收以 15.4 億元創新高，月增 16.5%，年增 19.35%，1-7 月營收爲 99.4 億元，年增 15.19%。定穎在 2024 年第三季營收將再較第二季的 42.28 億元再有個位數的營收成長幅度再創新高，法人則看好定穎在下半年泰國廠達 50 萬呎新產能的加入及中國大陸黃石二廠 15 萬呎 HDI 製程的全面開出，將展現營收的高度爆發力。

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定穎 2024 年第二季營收爲 42.28 億元，毛利率 27.42%，季增 4.75 個百分點，年增 7.46 個百分點，2024 年第二季稅後純益 3.4 億元，季增 20.4%，年增 43.86%，每股純益 1.22 元。其中並以汽車板的比重高達 67% 最高。

定穎 2024 年上半年營收 83.99 億元，毛利率 25.07%，年增 5.17 個百分點，2024 年上半年稅後純益 6.23 億元，年增 87.62%，每股純益 2.24 元。

對於今年新產品，定穎表示，陸續有美 / 歐系自動駕駛、攝像頭模組以及 AI 加速卡料號放量，公司持續往高層數、高階 HDI 以及高頻高速產品發展。