〈中磊法說〉受惠較佳產品組合推升毛利率 上半年EPS 4.19元

網通廠中磊 ( 5388-TW ) 今 (30) 日召開法說會，會中指出受惠較佳的產品組合，累計今年上半年毛利率達 17.5%，呈現年增。另外，中磊累計上半年稅後純益達 12.2 億元，年增近 2 成，每股純益 4.19 元。

中磊表示，為因應地緣政治風險以及供應鏈的變化，積極布局全球，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥以及中國等五大生產基地，以即時回應客戶、市場需求，有效擴大電信直銷業務。