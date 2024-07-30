〈中磊法說〉受惠較佳產品組合推升毛利率 上半年EPS 4.19元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-30 19:05
網通廠中磊 (5388-TW) 今 (30) 日召開法說會，會中指出受惠較佳的產品組合，累計今年上半年毛利率達 17.5%，呈現年增。另外，中磊累計上半年稅後純益達 12.2 億元，年增近 2 成，每股純益 4.19 元。
中磊第二季營收 137.1 億元，季減 15.3%，年減 12.5%；毛利率 17.7%，季增 0.4 個百分點，年增 3.1 個百分點；營益率 5%，季減 0.3 個百分點，年增 0.5 個百分點；稅後純益 5.5 億元，季減 18.4%，年增 3.6%，每股純益 1.84 元。
中磊累計今年上半年營收 299 億元，年減 4.5%；毛利率 17.5%，年增 3.3 個百分點；營益率 5.1%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 12.2 億元，年增 18.1%，每股純益 4.19 元。
中磊表示，為因應地緣政治風險以及供應鏈的變化，積極布局全球，透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥以及中國等五大生產基地，以即時回應客戶、市場需求，有效擴大電信直銷業務。
展望後市，中磊持樂觀看法，預期整體市場需求將逐步增溫。同時，中磊持續深耕電信寬頻領域，並投入關鍵技術的開發，新世代的寬頻產品包含 10G 高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0 產品、WiFi 7 無線裝置、5G FWA 固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，預期效益將逐步發酵。
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