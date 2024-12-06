營收速報 - 健策(3653)11月營收14.58億元年增率高達44.52％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 17:30
今年1-11月累計營收為126.27億元，累計年增率14.93%。
最新價為1510元，近5日股價上漲17.94%，相關零組件業上漲6.24%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-139 張
- 外資買賣超：-206 張
- 投信買賣超：+24 張
- 自營商買賣超：+43 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|14.58億
|45%
|11%
|24/10
|13.10億
|26%
|9%
|24/9
|12.04億
|17%
|0%
|24/8
|12.03億
|3%
|1%
|24/7
|11.86億
|10%
|3%
|24/6
|11.52億
|14%
|0%
健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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