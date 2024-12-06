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鉅亨速報

營收速報 - 健策(3653)11月營收14.58億元年增率高達44.52％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 17:30


健策(3653-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣14.58億元，年增率44.52%，月增率11.32%。

今年1-11月累計營收為126.27億元，累計年增率14.93%。

最新價為1510元，近5日股價上漲17.94%，相關零組件業上漲6.24%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-139 張
  • 外資買賣超：-206 張
  • 投信買賣超：+24 張
  • 自營商買賣超：+43 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 14.58億 45% 11%
24/10 13.10億 26% 9%
24/9 12.04億 17% 0%
24/8 12.03億 3% 1%
24/7 11.86億 10% 3%
24/6 11.52億 14% 0%

健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收健策

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