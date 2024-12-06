台糖新卸任董事長交接 吳明昌將深化食安與農業生技創新

台糖公司新卸任董事長交接典禮於今（6）日於臺南市台糖總管理處舉行，在經濟部次長何晉滄監交下，新任董事長吳明昌從卸任代理董事長劉起孝手中接下印信，正式宣誓上任。交接儀式在與會貴賓及同仁的見證及祝福下圓滿完成，象徵責任與使命的傳承延續，也為台糖的永續經營再次展開新篇章。



何晉滄致詞表示，台糖公司一向是國家政策的重要推手，無論在農業、科技化養豬、新能源、休閒旅遊至精緻農業等領域，都需要不斷創新經營，以追求企業成長及永續發展。他推崇吳明昌擁有豐富的產學經驗，更是食品及農業生技的專家，相信將有助於台糖的人才培養及創新轉型；也期盼在他的率領下，台糖能面對未來的經營挑戰，配合推動國家政策外，也能兼顧事業經營，打造台糖不僅是國家招牌，也是消費者信賴的品牌。



台糖指出，新任董事長吳明昌是農業及生技領域的專家，具備食品科學及食安專業，產學經歷完整且豐富，不僅能帶領台糖持續精進永續治理，也能為農業及食品生技等相關業務注入創新活力。卸任代理董事長劉起孝在完成階段性任務後今正式交棒，同時期勉全體同仁在吳董事長的領導下，為台糖拓展新局、再創佳績。



吳明昌致詞時表示，感謝劉代董事長及前一任楊董事長穩健治理公司有成，在接下印信的同時深感沉重，更對台糖的未來充滿信心與期待。他認為台糖是臺灣最早國際化的公司，製糖賺取外匯，帶動國家經濟發展，時至今日仍肩負起調節民生物價的重要角色，近年也積極配合政府推動循環經濟、綠能及新農業等政策，不但在事業經營有好的表現，也充分發揮國營事業對國家社會的正面影響力。



吳明昌也強調，上任後將持續強化公司經營管理外，亦將善用台糖在農業生技之資源優勢，促進食品及農業生技的創新研發，秉持專業、積極、國際化及照顧員工之態度，一起攜手同仁達成政策使命及目標，閃耀國營事業金字招牌，共創公司永續經營發展。



吳明昌為國立台灣大學博士，擅長食品加工、食品化學研究及食安專業，也曾撰寫行銷管理類的專書，長期任教於屏東科技大學，桃李滿天下，亦擔任過民間企業管理要職。未來將以豐富的學術及產業經驗，持續領航全體員工朝「深植健康及新農業相關事業」之企業願景邁進。