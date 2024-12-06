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鉅亨速報

營收速報 - 英業達(2356)11月營收608.58億元年增率高達37.87％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 16:15


英業達(2356-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣608.58億元，年增率37.87%，月增率-5.92%。

今年1-11月累計營收為5,740.23億元，累計年增率21.82%。

最新價為50.5元，近5日股價上漲4.15%，相關電腦週邊上漲4.24%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+5401 張
  • 外資買賣超：+2844 張
  • 投信買賣超：+1624 張
  • 自營商買賣超：+933 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 608.58億 38% -6%
24/10 646.85億 60% 15%
24/9 562.54億 18% 8%
24/8 520.28億 12% -6%
24/7 555.33億 33% 9%
24/6 509.30億 7% -2%

英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收英業達

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