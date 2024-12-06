營收速報 - 英業達(2356)11月營收608.58億元年增率高達37.87％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 16:15
今年1-11月累計營收為5,740.23億元，累計年增率21.82%。
最新價為50.5元，近5日股價上漲4.15%，相關電腦週邊上漲4.24%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5401 張
- 外資買賣超：+2844 張
- 投信買賣超：+1624 張
- 自營商買賣超：+933 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|608.58億
|38%
|-6%
|24/10
|646.85億
|60%
|15%
|24/9
|562.54億
|18%
|8%
|24/8
|520.28億
|12%
|-6%
|24/7
|555.33億
|33%
|9%
|24/6
|509.30億
|7%
|-2%
英業達(2356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為筆記型電腦。伺服器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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