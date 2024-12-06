〈電子五哥營收〉英業達11月營收寫新猷 Q4營收迎來今年高峰

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-06 18:02

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英業達 (2356-TW) 今 (6) 日公告 11 月營收達 608.58 億元，年增逾 3 成，寫下歷史同期新高。英業達管理層表示，第四季筆電有望優於預期，加上伺服器產品助攻下，第四季營收可望迎來今年高峰。

英業達 11 月營收 608.58 億元，月減 5.9%，年增 37.9%；累計今年 1 至 11 月營收 5740.22 億元，年增 21.82%。至於 11 月筆電出貨狀況，英業達表示，11 月出貨 170 萬台，月對月持平，年增 6.3%。

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英業達管理層表示，原先預估第四季筆電出貨中位數下修，不過目前觀察客戶提前拉貨，力拚第四季筆電出貨持平至小幅衰退。另外，也看好穿戴裝置季對季成長個位數百分比。若以全年來看，筆電與穿戴裝置皆有望成長高個位數百分比。

伺服器展望方面，英業達表示，預期通用型伺服器今年將有雙位數成長，AI 伺服器則將有倍數成長的表現。英業達補充，今年 AI 伺服器出貨中，美系客戶主要以 L6(主機板製造組裝) 為主，中系客戶則為 L10(機櫃組裝與測試) 以及 L11(伺服器整合與機架布建)。