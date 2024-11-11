〈英業達法說〉明年AI伺服器放量 AMD收購ZT明年上半年前無影響

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-11 16:28

‌



代工廠英業達 (2356-TW) 今 (11) 日法說會中表示，看好 2025 年 AI 伺服器出貨持續成長，且英業達已全面布局 AI 伺服器產品線，將依據客戶環境需求進行建置；而 AMD 收購 ZT 一案 ，英業達認為，就客戶供貨情形觀察，至少到明年上半年都不會有影響。

英業達表示，看好 2025 年 AI 伺服器出貨持續成長，預計在伺服器產品營收占比可達 30-40%，年增約 60%；並且已全面布局 AI 產品線，包括 NVL 72、NVL 36、NV4、NV2 及 x86 系列都已準備就緒，將依據客戶環境需求進行建置。

‌



為因應 AI 伺服器需求，英業達說明，公司持續布局全球產能，包括墨西哥廠區已經在營運，並將增加機架式伺服器 (Rack Server) 投資；在亞洲部分，越南二廠預計明年啟用，越南第一廠已開始獲利，競爭力將持續提升。

關於超微 (AMD-US) 收購伺服器供應商 ZT（美商昀達）一案，英業達表示，就他們所知，ZT 仍有存貨在持續供貨，而主要客戶要更換供應商也要 6-8 個月的時間，認為至少到 2025 年上半年都不會有太大影響。