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華南金11月賺近16億元暫居公股金控第一 前11月EPS 1.54元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 20:05

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龍頭換人當！華南金11月賺15.92億年增11.8%暫居第一 前11月賺211.93億元。（圖:華南金提供）

華南金 (2880-TW) 今（6）日公告 11 月自結合併盈餘，單月稅後淨利 15.92 億元，年增 11.8%，賺贏兆豐金的 9.49 億元和第一金的 15.08 億元  但因公股四金中，尚有合庫金控尚未公布，目前華南金暫居第一；累計前 11 月合併稅後淨利為 211.93 億元，累計年增 5.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為 1.54 元。

子公司華南銀行 11 月合併稅前淨利為 20.74 億元，合併稅後淨利為 16.60 億元；累計合併稅前淨利為 240.63 億元，合併稅後淨利為 196.49 億元。每股稅後盈餘為 1.88 元。


華南永昌證券 11 月合併稅前淨利為 0.63 億元，稅後淨利為 0.36 億元；累計合併稅前淨利為 21.48 億元，稅後淨利為 17.63 億元，累計合併每股稅後盈餘 2.69 元。

華南產險 11 月合併稅前淨利為 0.53 億元，稅後淨利為 0.46 億元；累計合併稅前淨利為 14.08 億元，稅後淨利為 12.86 億元，累計合併每股稅後盈餘 6.42 元。

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華南金自結盈餘EPS

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