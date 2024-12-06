華南金11月賺近16億元暫居公股金控第一 前11月EPS 1.54元

華南金 (2880-TW) 今（6）日公告 11 月自結合併盈餘，單月稅後淨利 15.92 億元，年增 11.8%，賺贏兆豐金的 9.49 億元和第一金的 15.08 億元 但因公股四金中，尚有合庫金控尚未公布，目前華南金暫居第一；累計前 11 月合併稅後淨利為 211.93 億元，累計年增 5.3%，累計每股稅後盈餘（EPS）為 1.54 元。