野生動物保育獲國際肯定 六福村成SEAZA機構會員

六福 ( 2705-TW ) 今 (6) 日宣布，旗下六福村主題遊樂園通過東南亞動物園暨水族館協會 (SEAZA) 評審委員會支持，正式成為 SEAZA 機構會員，這份殊榮象徵六福村在野生動物保育和遊客服務上的努力，獲國際肯定，也強化了六福村作為東南亞先行動物保護機構之一的地位。

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六福說明，六福村動物園自成立以來，以「動物福利的持續提升」、「創新的動物營養照護」、「積極進行教育推廣」和「安全且多元的觀賞方式」為核心，致力於提供符合動物需求的生態展示，並積極參與國際動物保護與教育活動。