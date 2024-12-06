野生動物保育獲國際肯定 六福村成SEAZA機構會員
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-06 15:57
六福 (2705-TW) 今 (6) 日宣布，旗下六福村主題遊樂園通過東南亞動物園暨水族館協會 (SEAZA) 評審委員會支持，正式成為 SEAZA 機構會員，這份殊榮象徵六福村在野生動物保育和遊客服務上的努力，獲國際肯定，也強化了六福村作為東南亞先行動物保護機構之一的地位。
六福村是國內唯一結合野生動物園的主題遊樂園，全面發展動物保育與環境教育，動物保育成就屢獲國際肯定。
六福說明，六福村動物園自成立以來，以「動物福利的持續提升」、「創新的動物營養照護」、「積極進行教育推廣」和「安全且多元的觀賞方式」為核心，致力於提供符合動物需求的生態展示，並積極參與國際動物保護與教育活動。
六福強調，肩負重要的動物保護和環境教育使命，未來六福村將持續加強與國際保育組織合作。
東南亞動物園暨水族館協會 (Southeast Asian Zoos and Aquariums Association, 簡稱 SEAZA) 成立於 1990 年，共有 70 個會員團體，理事會以國家為基礎，於今年來台舉辦第 32 屆年會，共 31 國參與。
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