search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：華通(2313-TW)EPS預估上修至4.9元，預估目標價為86元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 16:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對華通(2313-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.82元上修至4.9元，其中最高估值6.04元，最低估值4.67元，預估目標價為86元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值6.04(6.04)7.026.86
最低值4.67(4.45)5.546.86
平均值5(4.95)6.166.86
中位數4.9(4.82)6.136.86

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值81,860,00083,893,00084,106,000
最低值72,041,00076,660,00084,106,000
平均值74,302,86079,173,17084,106,000
中位數72,905,00077,939,00084,106,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.56.714.313.91
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,078,77376,419,40863,053,65660,516,929

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2313/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
華通61.9-0.16%
美元/台幣32.408-0.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏弱
華通

92%

勝率

延伸閱讀


Empty