營收速報 - 泰茂(2230)11月營收3.51億元年增率高達320.06％
鉅亨網新聞中心 2024-12-06 16:15
今年1-11月累計營收為16.45億元，累計年增率183.74%。
最新價為155.5元，近5日股價上漲1.93%，相關電機機械股價指數上漲2.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-139 張
- 外資買賣超：-111 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-28 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|3.51億
|320%
|32%
|24/10
|2.66億
|300%
|48%
|24/9
|1.80億
|189%
|33%
|24/8
|1.35億
|128%
|-1%
|24/7
|1.37億
|109%
|60%
|24/6
|8,573萬
|99%
|-3%
泰茂(2230-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為引擎活塞環之製造與銷售暨引擎零組件及汽車零配件之買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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