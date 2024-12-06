比特幣漲破十萬美元！盤點全球比特幣持有大國 「這1國」意外擠進前五名

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-06 14:21

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比特幣 (BTC) 昨日漲破 10 萬美元大關，但今 (6) 日早盤閃崩失守 9 萬美元大關後大幅反彈，在創高拉回過程之中，一些大戶 (鯨魚) 趁機買入，但這些持有大量比特幣儲備的個人並不孤單，因為世界各國政府也擁有為數不少的比特幣。

數據顯示，全球政府截至今年 7 月共同控制著比特幣總供應量的 2.2% 左右，他們通常透過與犯罪活動或捐贈相關的資產扣押來獲得比特幣。

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根據 CoinGecko 數據，美國是比特幣的最大政府持有者，擁有驚人的 21 萬 3297 個比特幣。按當前市場價格計算約為 196 億美元。這些大部分是沒收所獲得的，通常源於針對非法活動的執法行動，例如黑市交易和暗網市場交易。

若美國政府像準總統川普競選期間承諾建立比特幣儲備，持有比特幣數量恐大幅增加，進一步鞏固自身作為加密貨幣領域主要參與者的地位。

中國則是第二大的政府持有者，估計擁有 19 萬個比特幣，即便長期以來該國一直對比特幣和更廣泛的加密貨幣實施一系列打擊措施，導致各種與加密貨幣相關的活動，包括挖礦和交易，都被全面禁止。中國政府持有的大量比特幣儲備主要是透過與非法活動相關的資產扣押獲得的。

全球第三大比特幣持有國則是英國，沒收大約 6.1 萬個比特幣，主要是透過搗毀一項重大洗錢活動獲得的。

薩爾瓦多則是全球第四大持有國，目前持有約 6000 個比特幣，主要因為該國在 2021 年成為全球首個採用比特幣作為法定貨幣的國家，標誌著將加密貨幣納入其國民經濟的大膽一步。

薩國總統 Nayib Bukele 周四 (5 日) 在 X 平台上秀出持倉截圖，顯示該國持有的比特幣部位未實現獲利已超過 3 億美元，整體持倉報酬率超過 120%。

自 2022 年 11 月以來，薩爾瓦多政府實施一項雄心勃勃的「每天 1 個比特幣」計畫，承諾無論市場價格如何，每天都會購買 1 個比特幣。這種一致的收購策略凸顯薩國將比特幣作為戰略資產的長期信念，並將薩爾瓦多定位為加密貨幣採用的全球領導者。

薩國的努力也反映其利用數位資產促進經濟創新和彈性的積極方法。

持續與俄羅斯交戰的烏克蘭則是全球第五大比特幣持有國，許多人可能對此感到驚訝，但烏國早已將加密貨幣用來支持其戰爭行動的創新工具。