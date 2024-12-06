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營收速報 - 原相(3227)11月營收7.67億元年增率高達32.16％

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 16:15


原相(3227-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣7.67億元，年增率32.16%，月增率2.46%。

今年1-11月累計營收為75.75億元，累計年增率44.36%。

最新價為231元，近5日股價上漲10.05%，相關半導體類指數上漲6.64%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+926 張
  • 外資買賣超：+243 張
  • 投信買賣超：+104 張
  • 自營商買賣超：+579 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 7.67億 32% 2%
24/10 7.49億 27% 1%
24/9 7.44億 32% -2%
24/8 7.62億 47% 0%
24/7 7.59億 48% 5%
24/6 7.22億 50% 6%

原相(3227-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收原相

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