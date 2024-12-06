1棵椰子樹每年減20公斤CO2？合庫響應「椰林吸碳」 在旗津植60棵椰樹

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-06 09:54

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合庫銀行協力推展海洋永續發展及海洋生物保育等重要任務，昨 ( 5 ）日參加國立中山大學探索實驗室洪慶章特聘教授舉辦之「椰林吸碳計畫－植樹典禮」活動，於旗津海水浴場「鍾愛之門」種植 60 棵耐鹽之可可椰子樹。

合庫銀行表示，未來經 3 至 5 年後，預估每棵椰子樹每年約可吸收約 25 公斤 CO2e，種植之 60 棵椰樹其年吸碳量約達 1.5 公噸 CO2e，共同鞏固旗津海灘美化及減少沙灘流失，同時增加吸碳功能，實踐生態永續等多重目標。

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合庫為提升永續發展推動成效，近年參與各類有關保育生態之行動，包括與社團法人台灣濕地保護聯盟共同認養臺南青鯤鯓鹽田濕地進行濕地保育、與雲嘉南國家風景區管理處及台灣黑面琵鷺保育學會共赴臺南頂山鹽灘濕地辦理植樹 1,000 棵育苗行動，傳達植樹維護及生態環境之重要性；向新北市政府認養三芝區淺水灣海岸線並辦理淨灘活動，維護海岸環境整潔及捐助農業部水產試驗所澎湖漁業研究中心「海草床復育計畫」，攜手守護國土棲地生態，保育生物多樣性。