小米新品發布前夕 高層動盪 元老引退 功勳大將掛冠

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 12:16

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據媒體報導，小米集團副總裁馬骥和顏克勝周四 (5 日) 已正式離任。馬骥曾擔任小米集團互聯網業務部總經理及中國區新零售部總經理等職務，其微博更新停留在 10 月 25 日，正值小米 15 系列及小米澎湃 OS2 的新品發布會預熱。

據公開資訊，兩位高管均為小米的老員工，馬骥於 2013 年加入小米，顏克勝則於 2010 年入職，是小米的第 53 號創始員工。小米官網的管理團隊頁面被視為高層變動的「晴雨表」。報導指出，今年 9 月，馬骥和顏克勝的個人簡介尚在小米官網上，但目前已悄然撤下。

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有相關人士透露，顏克勝近期已退休，公開資料顯示，出生於 1970 年的他比雷軍小一歲，今年 53 歲，是小米的資深元老。此外，小米相機部總經理汪軒然也已進入休假狀態，他同樣是小米前一百號員工。

相比顏克勝等一批老員工的退休，45 歲的馬骥離職則顯得較為意外。曾有媒體統計，小米 2021 年高管的平均年齡為 48.6 歲，這意味著馬骥在年齡上屬於小米年輕管理層的重要成員。有小米員工私下表示：「馬骥是互部的功勳人物，如今無聲退出，令人意外，不像是功成身退。」馬骥的離職在小米內部早有風聲，早在 9 月末就有傳聞稱他將離職，但多數人認為這不過是無稽之談。