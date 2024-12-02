史上最高頻率！小米16有望首發搭載高通最強晶片驍龍8 Elite 2 預計明年十月上市

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-02 12:19

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中國《快科技》報導，近日有開發者在小米 (01810-HK) 澎湃 OS 代碼中發現高通 (QCOM-US) 驍龍 8 Elite 2 的蹤跡，這顆晶片型號是 SM8850，目前正測試中，預計明年 10 月上市的小米 16 系列新機有望首發搭載該晶片。據悉，驍龍 8 Elite 2 仍將採用台積電 3 奈米製程技術 N3P。

知名爆料部落格「數碼閒聊站」在微博上披露，驍龍 8 Elite 2 正在測試三星 SF2 以及台積電 3 奈米製程技術 N3P，但終端產品傾向於使用 N3P。

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N3P 是台積電 N3E 的升級版，進一步提高能效和晶體管密度。與 N3E 相比，N3P 在相同功耗下性能提升約 4%，或在相同性能下功耗降低約 9%，其晶體管密度也提高 4%。

除此之外，高通驍龍 8 Elite 2 的 CPU 頻率也將再度提升，已知驍龍 8 至尊版集成第二代自研 Oryon CPU，CPU 主頻是 4.32GHz。作為反覆運算平台的驍龍 8 Elite 2 的 CPU 主頻將高於 4.32GHz，刷新產業新紀錄。

不止於此，高通驍龍 8 Elite 2 在驍龍 8 至尊版的基礎上再度提高頻率，預計至少帶來 20% 的性能提升。

驍龍 8 至尊版集成第二代自研的 Oryon CPU 採用 2+6 設計，擁有 2 顆 4.32GHz 的超大核以及 6 顆 3.53GHz 的性能核，取消了能效核。

驍龍 8 Elite 2 的 CPU 頻率將會突破 4.32GHz，創高通史上頻率最高的手機晶片，預計也將是 Android 陣營性能最強的手機晶片。

對小米來說，首發搭載高通驍龍 8 Elite 2 無疑是一個重要里程碑。小米一直致力於為使用者提供高性能、高品質的智慧手機產品，而高通驍龍 8 Elite 2 的加入將進一步提升小米手機的性能表現。

隨著高通驍龍 8 Elite 2 推出，消費者將能夠享受到無與倫比的處理能力。無論是用於高端遊戲、影片編輯還是複雜的生產力應用，驍龍 8 Elite 2 都將為使用者提供流暢且高效的操作體驗。