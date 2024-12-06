二次戒嚴虛驚一場 韓股匯急挫1%後回穩

鉅亨網編輯林羿君 2024-12-06 14:46

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因傳出韓國總統尹錫悅將再度發布戒嚴令，韓國 Kospi 指數週五 (6 日) 一度急挫 1.8%，一度摜破 2400 點大關，隨後軍方出面闢謠，並強調即使有命令也不會接受，韓國 Kospi 指數跌勢收斂，最終收跌 10.2 點或 0.42%，報 2,431.65 點。

韓元則持續走貶，兌美元一度大跌近 1%，午盤後跌幅縮窄至 0.43% 至 1419.32 韓元。交易員稱，韓國外匯當局疑似賣出美元，以阻止韓元貶值。

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主要個股中，三星電子小漲 0.56%，SK 海力士下挫 3.64%，現代汽車工會加入罷工要求尹錫悅下台，股價下跌 0.49%。

韓國總統尹錫悅 3 日晚間發布緊急戒嚴令，又在 4 日凌晨宣布解除戒嚴令。韓國 6 小時緊急戒嚴風波，不僅引發全球媒體的關注，也導致韓國資本市場大幅震盪。

6 日再度傳出多個陸軍部隊指揮官被下令在 8 日前禁止休假待命，引發可能有「第二次戒嚴」的疑慮，韓國代理國防部長出面闢謠，並強調即使要求頒布戒嚴法，國防部和國防首長絕對不會接受」