引發熱議！寶馬i3電動車打4折促銷？4S店稱僅限於兩款特價車

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-06 08:04

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日前一張網傳的浙江嘉興某寶馬 4S 店銷售海報顯示，寶馬 i3 限時福利價為人民幣（下同）15.9 萬元，相當於打 4 折促銷，巨大優惠幅度引發熱議。

「15.9 萬元是針對的是兩台特價車，而且優惠補貼僅限於浙江地區，目前已經賣光了。」嘉興寶馬 4S 店銷售顧問周四（5 日）表示，除了這兩台特價車，寶馬 i3 終端優惠價格與其他地區差不多。

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寶馬 i3 是寶馬旗下純電動車，起售價為 35.39 萬元。據《第一財經》報導，銷售顧問稱，該店 i3 促銷活動僅限於浙江當地，且限時 15.9 萬元需要滿足一定條件，包括置換補貼、辦理 5 年分期貸款等。

多家 4S 店說，寶馬 i3 目前促銷力度接近於打 6 折銷售，指導價 35.39 萬元的 i3，優惠後價格在 20 萬元右。

除了寶馬，奔馳 EQ 系列、奧迪 etron 系列電動車終端售價也出現了大跳水的情況。豪華品牌過去多年來在燃油車領域的品牌溢價，並沒有傳導至電動車產品。

值得注意的是，即便價格「跳水」，但寶馬新能源車與價格接近的中國品牌電動車相比，銷量不算高。乘聯會的數據顯示，今年 10 月份，華晨寶馬電動車批發銷量為 6,527 輛。

新能源車已經改變了中國汽車市場的結構，如今正在改變中國品牌難以觸及的豪華車市場競爭格局。數典汽車銷量網發布的豪華車型 10 月終端零售數據顯示，排名第一的是特斯拉 Model Y，銷量 3.69 萬輛，接著是理想 L6（2.48 萬輛）、問界 M7（1.51 萬輛）、奧迪 A6L（1.41 萬輛）和問界 M9（1.39 萬輛），前 5 名中只有奧迪 A6L 一款燃油車，且中國品牌佔了 3 個。