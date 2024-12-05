鉅亨速報 - Factset 最新調查：Applovin Corp - Class AAPP-US的目標價調升至339元，幅度約4.31%
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 20:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Applovin Corp - Class A(APP-US)提出目標價估值：中位數由325元上修至339元，調升幅度4.31%。其中最高估值490元，最低估值180元。
綜合評級 - 共有30位分析師給予Applovin Corp - Class A評價：積極樂觀23位、保持中立7位、保守悲觀0位。
Applovin Corp - Class A今(5日)收盤價為373.7元。近5日股價上漲4.31%，標普指數上漲1.46%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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