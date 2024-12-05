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鉅亨速報

營收速報 - 藥華藥(6446)11月營收10.15億元年增率高達138.93％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 18:15


藥華藥(6446-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣10.15億元，年增率138.93%，月增率11.04%。

今年1-11月累計營收為86.03億元，累計年增率94.15%。

最新價為599元，近5日股價上漲3.88%，相關生技醫療上漲2.26%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+13 張
  • 外資買賣超：-16 張
  • 投信買賣超：-2 張
  • 自營商買賣超：+31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 10.15億 139% 11%
24/10 9.14億 67% -2%
24/9 9.32億 132% 3%
24/8 9.01億 97% 2%
24/7 8.80億 97% 4%
24/6 8.48億 67% 7%

藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收藥華藥

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