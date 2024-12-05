營收速報 - 藥華藥(6446)11月營收10.15億元年增率高達138.93％
鉅亨網新聞中心 2024-12-05 18:15
今年1-11月累計營收為86.03億元，累計年增率94.15%。
最新價為599元，近5日股價上漲3.88%，相關生技醫療上漲2.26%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13 張
- 外資買賣超：-16 張
- 投信買賣超：-2 張
- 自營商買賣超：+31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|10.15億
|139%
|11%
|24/10
|9.14億
|67%
|-2%
|24/9
|9.32億
|132%
|3%
|24/8
|9.01億
|97%
|2%
|24/7
|8.80億
|97%
|4%
|24/6
|8.48億
|67%
|7%
藥華藥(6446-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為從事新藥之研究、開發、生產與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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