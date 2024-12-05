麗臺展醫材新品 AI智慧病房已導入雙和醫院

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-05 18:23

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板卡廠麗臺 (2465-TW) 今 (5) 日參加醫療科技展，展出 AI 智慧病房、神經與中風篩檢及遠距醫療等三大領域產品，其中 AI 智慧病房在 12 月正式導入雙和醫院，未來有望拓展至相關北醫體系醫院。

麗臺透露，目前已與雙和醫院合作導入 VIP 智慧病房，整合醫療器材與 IoT 設備，實現醫療數據化管理；透過 AI 模型分析，可針對病患風險進行預警，提升照護效率並降低人力負擔。

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在神經與中風篩檢方面，麗臺開發出三分鐘快速檢測設備，可初步篩檢出身心壓力及相關風險，麗臺已與國際扶輪社合作，在南部進行萬人篩檢活動，成功找出 400 名疑似心臟問題患者並轉介至當地醫院。

因應遠距醫療需求，麗臺也積極投入偏鄉醫療服務。今年 11 月與台東縣衛生署合作，結合檢測設備與智慧手錶，推動遠距醫療照護計畫；麗臺提到，AI 智慧病房系統已達 95% 以上的準確率，未來將持續深化 AI 醫療應用，擴大偏鄉地區的醫療服務範圍。