11月物價又破通膨警戒線 2種蔬果飆漲超過5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-05 17:53

‌



主計總處今 (5) 日公布 11 月消費者物價總指數 (CPI) 年增率 2.08%，再度突破 2% 的通膨警戒線，前 11 月平均 CPI 增幅為 2.18%；主計總處解釋，主要因近月颱風接連來襲，造成農產損失，蔬果價格續居高檔，加上房租、掛號費、補習及學習費、停車費、汽機車保養及修理等費用均調漲所致。

就各細項來看，主計總處指出，11 月蔥價暴漲 63.35% 最多，其次為香蕉漲 56.46%、金飾及珠寶漲 25.58%、診所掛號費漲 15.94%、柿子漲 15.37%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 11.85%。

‌



同時，停車費也漲 6.75%、語言學習費漲 6.66%、火鍋漲 3.76%、汽車保養及修理漲 3.46%、中式麵食 (如炒麵、小籠包) 漲 3.35%、中式米食 (如便當、滷肉飯) 漲 3.13%、西式速食漲 1.56% 等。

就七大類來看，以食物類漲 3.82% 最多，主要是因蔬菜和水果受風災豪雨影響，價格分別上漲 19.43% 和 8.50%，食用油、水產品、外食費及肉類分別漲 7.13%、4.95%、3.06% 及 2.62%，惟蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌 17.82%，抵銷部分漲幅。

前 11 月平均 CPI 年增 2.18%，其中，商品類漲 1.87%，服務類漲 2.47%；若扣除蔬菜水果，漲 1.84%，核心 CPI 漲 1.90%。