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鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至12.52元，預估目標價為208元

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 16:10


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對胡連(6279-TW)做出2024年EPS預估：中位數由12.45元上修至12.52元，其中最高估值13.63元，最低估值11.48元，預估目標價為208元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值13.63(13.63)15.1117.08
最低值11.48(11.41)11.9513.5
平均值12.45(12.38)13.615.71
中位數12.52(12.45)13.8516.13

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值8,691,00010,010,00011,262,000
最低值8,395,2209,328,00010,261,050
平均值8,535,6609,635,58010,795,720
中位數8,502,0009,615,31010,829,910

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.2410.037.915.59
營業收入
(單位：新台幣千元)		7,330,8116,526,7494,948,8623,653,272

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6279/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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