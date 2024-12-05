search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 智邦(2345)11月營收125.49億元年增率高達83.19％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 15:15


智邦(2345-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣125.49億元，年增率83.19%，月增率15.31%。

今年1-11月累計營收為948.84億元，累計年增率24.42%。

最新價為709元，近5日股價上漲11.7%，相關通信網路上漲1.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2709 張
  • 外資買賣超：-5478 張
  • 投信買賣超：+2303 張
  • 自營商買賣超：+466 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 125.49億 83% 15%
24/10 108.83億 52% 8%
24/9 100.47億 34% 7%
24/8 94.17億 27% 8%
24/7 87.29億 16% 1%
24/6 86.19億 18% -2%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收智邦

相關行情

台股首頁我要存股
智邦709-3.54%
美元/台幣32.442-0.02%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

偏強
智邦

75%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
智邦

75%

勝率

#營收創高股

偏強
智邦

75%

勝率

延伸閱讀


Empty