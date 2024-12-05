search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 青雲(5386)11月營收5.50億元年增率高達253.22％

鉅亨網新聞中心 2024-12-05 17:15


青雲(5386-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣5.50億元，年增率253.22%，月增率27.26%。

今年1-11月累計營收為39.77億元，累計年增率117.54%。

最新價為91.4元，近5日股價上漲5.09%，相關電腦及週設類指數上漲6.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+449 張
  • 外資買賣超：+449 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 5.50億 253% 27%
24/10 4.32億 76% -43%
24/9 7.52億 407% 55%
24/8 4.85億 171% -14%
24/7 5.64億 301% 264%
24/6 1.55億 -19% -11%

青雲(5386-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收青雲

相關行情

台股首頁我要存股
青雲91.40.66%
美元/台幣32.438-0.03%

延伸閱讀


Empty