群創洪進揚：明年面板溫和成長 CarUX、睿生光電營收估增雙位數

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-05 15:59

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面板大廠群創 (3481-TW) 董事長洪進揚今 (5) 日表示，明年面板產業溫和成長，子公司 CarUX 及睿生光電 (6861-TW) 營收都可望雙位數成長；面對美國關稅議題，洪進揚表示，會持續擴大全球布局，但不會因此「逐水草而居」。

洪進揚表示，各應用來看，明年電視穩定成長、筆電也可望受惠 AI PC、邊緣運算帶動換機潮，雖然車市還有待觀察，但 CarUX 很多長期耕耘的案子持續發酵，睿生等醫療相關也受惠新產品推出，營收可望成長。

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針對近期川普當選美國總統後，所提出的關稅政策，洪進揚則認為，目前變化快速，集團全球布局會持續推進，但並不會因為有關稅問題就要到哪設廠，終究得回到企業本質的競爭力。

至於與印度 Vedanta 集團的合作案，群創總經理楊柱祥坦言，現在進度確實有些慢下來，主要是印度政府目前重心在衝刺半導體產業，後續則得關注官方資源分配情形。

群創也在本屆醫療科技展，以「Think Convenience Beyond Boundaries/ 智慧醫療 超越極限」為主題，首次展示一系列完整智慧藥局加值應用場域，涵蓋智慧藥局解決方案與智慧倉儲物流解決方案等兩大領域。

洪進揚表示，因應全球少子化、高齡化、醫護短缺等趨勢，將加速智慧醫療產業快速發展。群創深耕智慧製造多年，以先進工業 4.0 技術及深厚跨域的專業知識，延伸至智慧醫療場域，致力提供多元化、客製化的創新醫療解決方案。