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群創第三季EPS 0.05元連2季獲利 Q4電視面板價格估持穩

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-29 19:53

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群創連2季獲利第三季EPS 0.05元 Q4電視面板價格估持穩。(鉅亨網資料照)

面板大廠群創 (3481-TW) 今 (29) 日公告第三季財報，稅後純益 4.21 億元，季減 62.7%，每股純益 0.05 元，連續 2 季獲利；累計前三季稅後虧損 25.51 億元、每股虧損 0.29 元。

展望第四季，群創認為，雖然進入面板傳統淡季，但預期中國「以舊換新」消費 補貼政策有助支撐電視整機需求，電視面板價格可望持穩；IT 面板需求則預期走緩。


群創表示，根據對當前業務狀況的評估，第四季大尺寸面板出貨估季減 7-9%、整體平均單價 (Blended ASP) 季減 1-3%；中小尺寸面板出貨可望季增 17-19%，公司將持續「按需生產」策略，因應市場變化彈性動態調整產品組合、提高生產效率。

群創第三季營收 554.73 億元，季減 2.4%、年減 3.79%；毛利率 9%，季減 1 個百分點、年增 1.8 個百分點；營業淨損 7.9 億元，本業較上季轉虧，折舊及攤銷為 79 億元、資本支出為 38 億元、EBITDA 利益率為 12.8%。

群創說明，電視面板營收較第二季之相對高位回落，但非大宗消費品 (Non-commodity) 及非顯示器領域群營收均見增長，加上透過持續優化產品組合及成本控管，單季整體維持獲利表現。

群創第三季整體出貨面積 608 萬平方公尺，季減 9.3%，液晶面板售價為每平方公尺 276 元美金；第三季營收以產品應用別區分，電視為 35%、車用產品為 24%、可攜式電腦為 23%、手機及商用產品為 13%、桌上型螢幕為 5%。

若以產品尺寸別區分，10 吋以下為 13%、10 到 20 吋為 35%、20 到 30 吋為 14%、30 到 40 吋為 7%、40 吋以上為 31%；第三季顯示器領域群及非顯示器領域群營收佔比為 76% 以及 24%。

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