群創及旗下CarUX攜手JDI 成立eLEAP策略聯盟

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-03 15:07

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面板大廠群創 (3481-TW) 宣布攜手旗下 CarUX， 與日本顯示器 (Japan Display, JDI) 簽署協議成立 eLEAP 策略聯盟，首次推出的產品是由 CarUX 和 JDI 共同推廣的 32 吋 OLED 整合型車內顯示器。

eLEAP 為 JDI 開發一項革命性的次世代 OLED，群創為 CarUX 與 JDI 的 eLEAP 產品合作提供支援，為全球客戶提供創新的 eLEAP 顯示器產品及解決方案。

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eLEAP 使 OLED 顯示器亮度提高一倍，更使 OLED 顯示器壽命延長三倍，並滿足全球客戶對於生動、高分辨率、高速、節能顯示器的需求，及以更低的成本，提供更高的性能。

eLEAP 也是世界上第一個使用光刻技術生產的低成本、高精度像素圖案 OLED，這是傳統 OLED 金屬光罩無法達成的，且與傳統 OLED 相比，其高效的製造流程可將二氧化碳排放量減少一半。

群創董事長暨執行長洪進揚表示，群創與 CarUX 致力於為全球客戶提供卓越的顯示產品及解決方案； eLEAP 是一項真正革命性的顯示技術，並期待與 JDI 合作，向世界展示其卓越的性能。