尖點上半年轉虧爲盈每股純益0.63元 Q3營運向上
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-13 16:13
PCB 製程鑽針及 PCB 鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 今 (13) 日召開法說會並公布最新財報，2024 年第二季稅後純益 6772 萬元，較去年同期轉盈，每股純益爲 0.48 元；2024 年上半年稅後純益 8900 萬元較去年由虧轉盈，上半年每股純益 0.63 元。尖點第三季預期營運將較第二季出現兩位數成長。
尖點 2024 年第二季營收為 8.9 億元，較上季增加 20.9%；毛利率為 26.51%，較上季增加 3.8 個百分點，年增 8.13 個百分點，2024 年第二季稅後純益 6772 萬元，季增 2.18 倍，較去年同期轉盈，每股純益爲 0.48 元
尖點 2024 年上半年營收為 16.26 億元，毛利率 24.747%，年增 4.95%，2024 年上半年稅後純益 8900 萬元較去年由虧轉盈，上半年每股純益 0.63 元。
整體而言，尖點 2024 年第二季度因整體需求優於預期，無論在是鑽針與鑽孔業務都原先預期為佳，造成營收增幅優於預期；在利潤部份，受惠於稼動率的提升及規模經濟的效益下，毛利率較前一季度增加 3.8 個百分點，亦較去年同期增加 8.1 個百分點；營業利益率較前一季度增加 7.1 個百分點，也較去年同期增加 10.7 個百分點。所得稅率部分，因認列投資抵減的稅務優惠，第二季整體合併稅率僅 12%，亦對第二季獲利有正面貢獻。
展望第三季度，預期營運將較第二季出現兩位數成長；受惠於營收規模的增加，本業獲利將可持續提升，但實際幅度則須視客戶拉貨動能而定。
尖點 2024 年 7 月營收 3.2 億元，月增 0.35%，年增 40.78%，2024 年 1-7 月營收 19.46 億元，年增 33.64%。
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