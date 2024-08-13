尖點上半年轉虧爲盈每股純益0.63元 Q3營運向上

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整體而言，尖點 2024 年第二季度因整體需求優於預期，無論在是鑽針與鑽孔業務都原先預期為佳，造成營收增幅優於預期；在利潤部份，受惠於稼動率的提升及規模經濟的效益下，毛利率較前一季度增加 3.8 個百分點，亦較去年同期增加 8.1 個百分點；營業利益率較前一季度增加 7.1 個百分點，也較去年同期增加 10.7 個百分點。所得稅率部分，因認列投資抵減的稅務優惠，第二季整體合併稅率僅 12%，亦對第二季獲利有正面貢獻。